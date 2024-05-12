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Чат-боты заменяют подросткам общение с друзьями

Старшеклассники все чаще обращаются к моделям искусственного интеллекта, которые заменяют им общение с друзьями или с психологами, сообщило издание The Verge.

Скриншот домашней страницы нейросети Character.AI / © The Verge

Один из подростков, скрывающийся под псевдонимом Аарон, рассказал The Verge, что он стал зависимым от общения с популярным чат-ботом Character AI после того, как поссорился с друзьями. Аарон регулярно обращался к нейросети, чтобы обсудить с ней свои проблемы.

Аарон считает, что ИИ это не дневник для излияния проблем, ведь сервис «действительно реагирует» и поддерживает диалог.

Молодой человек не одинок в своем стремлении общаться с ИИ: по данным сервиса, в Character AI работают более 113 миллионов чатов, где пользователи создают персонажей (типа Марио или Гарри Поттера) или виртуальные копии реальных людей (Илон Маск, Тейлор Свифт) и затем общаются с ними, тем самым обучая нейросеть.

Сервис может похвастаться тем, что пользователи тратят на него от двух до 12 часов в день.

Несомненно, это вызывает беспокойство. Однако, по мнению исследователей, например доктора Келли Меррилл — младшей, доцента Университета Цинциннати, изучающей пользу коммуникационных технологий для психического и социального здоровья людей, чат-боты могут помочь справиться с депрессией, тревогой и стрессом.