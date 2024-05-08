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Глава «Роскосмоса» заявил, что Маску можно доверять в вопросе внеземных цивилизаций

Основатель компании SpaceX Илон Маск 7 мая, выступая в Институте Милкена (Калифорния), порассуждал о колонизации Марса и отметил, что там можно найти следы «давно ушедших инопланетных цивилизаций». Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью ТАСС дал свою оценку высказывания американского миллиардера.

Илон Маск / © Getty Images

«Маск — человек авторитетный. Ему, наверное, надо верить», — сказал Борисов.

Ранее основатель SpaceX не раз высказывался на тему внеземных цивилизаций. В конце 2023 года он заявил, что не встречал доказательств существования инопланетян.

О том, какова вероятность наличия других развитых цивилизаций во Вселенной, Naked Science рассказывал здесь.

© Farzad