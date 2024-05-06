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На Солнце произошло восемь мощных вспышек
Исследователи из Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что 5 мая на Солнце зафиксировали восемь вспышек. Две из них относятся к самому мощному классу Х.
За 5 мая ученые зарегистрировали в группах пятен 3 663 (N24W21), 3664 (S18E24) и 3664 (S21E22) шесть вспышек класса М. Самая слабая соответствовала уровню М1.3, самая сильная — М7.5. Кроме того, произошли две вспышки класса X1.3.
Вспышки на нашем светиле в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X. Обычно им сопутствуют выбросы плазмы, облака которой, достигая Земли, могут спровоцировать магнитные бури.
Медики из США изучили данные общенациональной выборки и анализы биообразцов тинейджеров, чтобы выявить связь между частотой курения электронных сигарет и уровнем металлов в моче. Результаты этого исследования в очередной раз указали на необходимость контролировать сферу вейпинга, вводить новые правила и запреты, а также разрабатывать меры профилактики для подростков.
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Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.
Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.
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Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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