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На Солнце произошло восемь мощных вспышек

Исследователи из Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова сообщили, что 5 мая на Солнце зафиксировали восемь вспышек. Две из них относятся к самому мощному классу Х.

Вспышка на Солнце / © NASA / SDO

За 5 мая ученые зарегистрировали в группах пятен 3 663 (N24W21), 3664 (S18E24) и 3664 (S21E22) шесть вспышек класса М. Самая слабая соответствовала уровню М1.3, самая сильная — М7.5. Кроме того, произошли две вспышки класса X1.3.

Вспышки на нашем светиле в зависимости от мощности рентгеновского излучения делят на пять классов: A, B, C, M и X. Обычно им сопутствуют выбросы плазмы, облака которой, достигая Земли, могут спровоцировать магнитные бури.