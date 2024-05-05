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Концепт летающего туристического дирижабля AirYacht приближается к реальности

Швейцарская компания AirYacht внесла изменения в проект наполненного гелием дирижабля и роскошной яхты обтекаемой формы, закрепленной под аэростатом.

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

Вместо конструкции, состоящей из двух частей, включающей суперъяхту, которая ранее отделялась от дирижабля, последняя версия получит несъемный салон, чтобы увеличить грузоподъемность и вместить больше пассажиров.

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

AirYacht теперь будет оставаться исключительно в воздухе, а обновленный зал будет иметь жилую площадь примерно 800 квадратных метров (ранее — 750 квадратных метров), где смогут разместиться от 10 до 40 гостей.

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

AirYacht будет использовать в качестве летательного аппарата дирижабль длиной 200 метров и высотой 50 метров. Он будет приводиться в движение воздушно-гелиевой силовой установкой, обеспечивающей скорость до 90 километров в час.

Первая версия концепта с опускающейся яхты, от которой пришлось отказаться / © AirYacht

Первые летные испытания дирижабля запланированы на 2026 год.

Планируется, что AirYacht будет путешествовать по всем типам местности: от полярных регионов до африканских саванн и красивых зеленых районов Франции.