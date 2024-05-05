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Концепт летающего туристического дирижабля AirYacht приближается к реальности
Швейцарская компания AirYacht внесла изменения в проект наполненного гелием дирижабля и роскошной яхты обтекаемой формы, закрепленной под аэростатом.
Вместо конструкции, состоящей из двух частей, включающей суперъяхту, которая ранее отделялась от дирижабля, последняя версия получит несъемный салон, чтобы увеличить грузоподъемность и вместить больше пассажиров.
AirYacht теперь будет оставаться исключительно в воздухе, а обновленный зал будет иметь жилую площадь примерно 800 квадратных метров (ранее — 750 квадратных метров), где смогут разместиться от 10 до 40 гостей.
AirYacht будет использовать в качестве летательного аппарата дирижабль длиной 200 метров и высотой 50 метров. Он будет приводиться в движение воздушно-гелиевой силовой установкой, обеспечивающей скорость до 90 километров в час.
Первые летные испытания дирижабля запланированы на 2026 год.
Планируется, что AirYacht будет путешествовать по всем типам местности: от полярных регионов до африканских саванн и красивых зеленых районов Франции.
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Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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