  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Только что
Рейтинг: +146
Посты: 301

Концепт летающего туристического дирижабля AirYacht приближается к реальности

Швейцарская компания AirYacht внесла изменения в проект наполненного гелием дирижабля и роскошной яхты обтекаемой формы, закрепленной под аэростатом.

Сообщество
# AirYacht
# концепты
# Туризм
Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht
Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

Вместо конструкции, состоящей из двух частей, включающей суперъяхту, которая ранее отделялась от дирижабля, последняя версия получит несъемный салон, чтобы увеличить грузоподъемность и вместить больше пассажиров.

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht
Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

AirYacht теперь будет оставаться исключительно в воздухе, а обновленный зал будет иметь жилую площадь примерно 800 квадратных метров (ранее — 750 квадратных метров), где смогут разместиться от 10 до 40 гостей.

Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht
Концепт летающего туристического дирижабля / © AirYacht

AirYacht будет использовать в качестве летательного аппарата дирижабль длиной 200 метров и высотой 50 метров. Он будет приводиться в движение воздушно-гелиевой силовой установкой, обеспечивающей скорость до 90 километров в час.

Первая версия концепта с опускающейся яхты, от которой пришлось отказаться / © AirYacht
Первая версия концепта с опускающейся яхты, от которой пришлось отказаться / © AirYacht

Первые летные испытания дирижабля запланированы на 2026 год.

Планируется, что AirYacht будет путешествовать по всем типам местности: от полярных регионов до африканских саванн и красивых зеленых районов Франции.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
05 Май
1150
История и смыслы астрономических терминов
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
06 Май
Бесплатно
Воспоминая о жизни маршалов Отечественной войны
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Космос: научные исследования и творческое воображение
Российская государственная библиотека
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Было-стало: устаревшие знания в медицине
ВДНХ
Москва
Лекция
07 Май
Бесплатно
Сохранение научно-технического наследия в годы Великой Отечественной войны
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Май
Бесплатно
Об истории авиации и теории воздушного полета
Политехнический музей
Москва
Лекция
08 Май
Бесплатно
Из истории техники военных лет
ВЭБ
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Почему важно следить за чистотой воздуха в городе?
ВЭБ
Москва
Лекция
10 Май
Бесплатно
Н.И. Евгенов – гидрограф, первооткрыватель и полярный исследователь
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 мая
Александр Березин

Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.

Биология
# видео
# медицина
# орангутаны
# человекообразные обезьяны
Позавчера, 14:35
Полина Меньшова

Эффективность дошкольного образования поставили под сомнение

Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.

Антропология
# дошкольники
# образование
# школьная программа
# школьники
Позавчера, 10:00
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
2 мая
Александр Березин

Человекообразные обезьяны впервые обработали рану лекарственным растением

Получив ранение лица, взрослый дикий орангутан Ракус тщательно обработал его растением с анальгетическими, противовоспалительными и жаропонижающими свойствами. Ранее такое поведение животных ученые не отмечали. Авторы новой научной работы предположили, что подобные умения появились еще у общего предка людей и других человекообразных обезьян.

Биология
# видео
# медицина
# орангутаны
# человекообразные обезьяны
Позавчера, 14:35
Полина Меньшова

Эффективность дошкольного образования поставили под сомнение

Образовательные программы, цель которых подготовить детей к школе, не всегда приводят к более высокой успеваемости. Дети, которые не проходили дошкольные курсы, зачастую учатся так же, как сверстники, специально готовившиеся к обучению.

Антропология
# дошкольники
# образование
# школьная программа
# школьники
Позавчера, 10:00
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
8 апреля
Василий Парфенов

Исследование длительностью 30 лет показало график работы с наименьшим риском для здоровья

Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.

Антропология
# рабочий график
# рынок труда
# США
# труд
# условия труда
Позавчера, 10:00
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 6, «ЗавтраЛэнд»

    51 минута назад

  2. Китайцы бронзового века отлучали детей от груди раньше, если выращивали зерно

    2 часа назад

  3. В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

    Вчера, 18:58

  4. Белки могли заражать проказой средневековых англичан

    Вчера, 11:15
Выбор редакции

Разбор: действительно ли тефлоновые покрытия вредны для здоровья и вызывают рак?

1 апреля

Последние комментарии

Артем Вешкин
23 секунды назад
Лев, это не субъективные понятия, кроме "слишком". И конечно, все это есть в природе. У эволюции нет цели, а вот направление есть, и одно из них -

Рак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотитеРак: нельзя остановить, но можно предупредить… Только вы не захотите

Olga Iushkova
45 минут назад
Теперь знаем, что по-английски полынья будет polynya. Погром, спутник, полынья

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две ШвейцарииОкеанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Иван Колупаев
5 часов назад
Дмитрий, уран рассеянный элемент и вообще много где есть. В обычной воде его норма содержания 30 мкг/л хотя обычно все ж меньше - 3-6 мкг/л Впрочем вред

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Вячеслав
6 часов назад
Helgi, маленький мой друг. Ты видел эту конструкцию? Двигатель от Фау-2 у нас стоял на кафедре конструкции двигателей. В конце 70- х, в институте преподы,

Многоразовая «Ангара» будет выводить на орбиту больше полезной нагрузки, чем Falcon 9 МаскаМногоразовая «Ангара» будет выводить на орбиту больше полезной нагрузки, чем Falcon 9 Маска

Сергей Кротов
8 часов назад
"также когда они чувствуют поддержку и преемственность" Ученые - дебилы, это называется "ранняя специализация", про это давно Савельев все сказал.

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьереИсследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Дмитрий Глебов
9 часов назад
Как туда уран мог попасть? Нет, понятно, идет борьба за уменьшение населения и все такое, но ураном травить наверно дорогое удовольствие. Неужели к

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Александр Сергеев
9 часов назад
Николай, так вот и пользуйтесь терминами правильно. В разных физических моделях у них значения разные. По Ньютону сила тяготения и сила инерция

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Александр Сергеев
10 часов назад
Михаил, за воду с ходу не скажу. Интуиция подсказывает, что и там будет сложная нелинейная зависимость от вязкости и диаметра отверстия. Надо

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Александр Сергеев
10 часов назад
«смешивать и путать силу инерции и гравитации полная профанация» — Да уж, Альберт Эйнштейн был такой великий путаник — ничегошеньки в физике не

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Александр Сергеев
10 часов назад
Иван, за скучными ответами обращайтесь к репетиторам, справочникам и плохим учебникам. Вон Николай Ц. не поленился даже наскринить из них

Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?Будут ли на других планетах песочные часы «идти» медленнее или быстрее? Как рассчитать изменение времени их работы и можно ли этот принцип использовать для измерения силы тяготения?

Mikhail Khramov
10 часов назад
Мария, спасибо за цитирование статьи из надежного источника. Тут это случается редко. Надеюсь, участники дискуссии эту статью прочитают.

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Иван Колупаев
14 часов назад
Дмитрий, доза свинца которая считается безопасной до 20 мкг в сутки (нагуглил, да). В моче у несчастных вейперов было обнаружено аж целых 0,20 мкг 😲 К

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Дмитрий Kuрueнко
15 часов назад
Если читать между строк, получается курение вейпов со вкусом мяты не ведет к увеличению никаких металлов в отличии от сигарет. Будем иметь ввиду.

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Иван Колупаев
15 часов назад
Прикол в том что курильщики разочаровавшись в вейпах, в т. ч. под влиянием истерии в СМИ, отнюдь не бросают курить (если таков был план). Они просто

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Иван Колупаев
16 часов назад
Мария, металл много где есть. Ужос, ужос, да. А вот как много его в вейпах в сравнении с другими источниками и насколько опасна концентрация? Эти

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Мария А.
17 часов назад
Mikhail, о том, что металлы в жидкостях и аэрозолях вейпов/электронных сигарет уже находили, говорится в первых абзацах этого текста. Вот ссылка на

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Mikhail Khramov
18 часов назад
Во-во, проанализируйте источник, а не мочу потребляющих. Есть эти металлы в источнике? Сколько может попать в человека с вейпами? Как это

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

alexandr nazarov
18 часов назад
Ну человечество уже подзабыло видимо, "вавилонскую башню" и историю с ней связанную...

Китайцы помогут построить самое высокое здание в миреКитайцы помогут построить самое высокое здание в мире

Александр Березин
18 часов назад
Alexander, вы вообще читали, то, что комментируете? Судя по вашему комментарию -- нет, потому что вы стреляете по мишеням, созданным вашими мыслями. А не

Правда ли, что глобальное потепление привело талибов к победе?Правда ли, что глобальное потепление привело талибов к победе?

Иван Колупаев
19 часов назад
Табачники опять денег занесли? Айда бы сравнили содержание вредных веществ в сигаретах и вейпах. Нет муссируют только вейповред.

В моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и уранаВ моче молодых вейперов обнаружили высокие уровни свинца и урана

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно