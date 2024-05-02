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У военной авиабазы во Флориде заметили неопознанный летательный аппарат

Жители Флориды сфотографировали близ авиабазы Эглин неизвестный летательный аппарат, который не похож ни на одну известную авиационную платформу Военно-воздушных сил США.

Фотография неопознанного летательного аппарата, который заметили у военной авиабазы во Флориде / © Clash Report

Специалисты Clash Report в соцсети Х сообщили, что по размеру объект схож с военно-транспортным самолетом средней и большой дальности C-130 «Геркулес» (его длина составляет 30 метров, а размах крыла — 40 метров).

Фотография неопознанного летательного аппарата, который заметили у военной авиабазы во Флориде / © Clash Report

Вероятно, очевидцы заметили американский аппарат, выполненный по схеме «поворотное летающее крыло», который во время полета поворачивается боком для лучшей аэродинамики на больших скоростях. К примеру, над подобным проектом работал Университет Майами.

Впрочем, быть настолько большим, как описывают жители Флориды, аппарат вряд ли мог: для совершенно новых аэродинамических схем испытания обычно начинают с аппаратов умеренных размеров и лишь спустя многолетних тестов переходят к действительно крупным машинам.