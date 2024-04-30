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Рейтинг стран по числу погибших ради красивого селфи
Журналисты немецкой газеты BILD подсчитали, что в 49 странах за девять лет, с 2014 по 2023 год, при попытке сделать селфи погибли 399 человек.
На втором и третьем месте рейтинга — США и Россия.
Лидером по числу таких несчастных случаев стала Индия — 190 смертей. Причем за один 2022 год в этой стране погибли 11 человек, пытающихся сделать селфи. Чаще всего это происходило на башне форта Амбер (резиденция раджи Ман Сингха I пригороде Джайпура), когда в людей ударяла молния.
В США за указанный период скончались 29 человек, хотевших сделать сделать красивый кадр, а в России — 18.
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