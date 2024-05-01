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Космический зонд «Эйнштейн» получил первые изображения

В Пекине представили первые изображения, которые удалось получить китайско-европейскому зонду «Эйнштейн», запущенному в космос в январе 2024 года.

Панорамный вид Млечного Пути в рентгеновском диапазоне / © EPSC, NAO / CAS, DSS, ESO

С начала работы обсерватория обнаружила 127 звездных вспышек и 17 источников излучения, которые сильно изменяют свою яркость в рентгеновском диапазоне. Такими свойствами могут обладать, например, двойные звездные системы или черные дыры.

Шаровое скопление Омега Центавра / © EPSC, NAO / CAS, DSS, ESO

Первые изображения подтвердили высокий потенциал зонда в обнаружении разнообразных источников рентгеновского излучения.

Остаток сверхновой PuppisA (Pup A) / © EPSC, NAO / CAS, DSS, ESO

Целью исследований нового аппарата станут рентгеновские всплески, исходящие от черных дыр, столкновений нейтронных звезд и взрывов сверхновых. Для этого «Эйнштейн» оснащен двумя рентгеновскими приборами: широкопольным (WXT) и высокочувствительным (EXT) телескопами.