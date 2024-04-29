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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +828
Посты: 1527

Европейский зонд «Гера» навестит Марс перед своей основной миссией 

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что аппарат для изучения астероидов «Гера» совершит пролет Марса.

Сообщество
# ESA
# космос
# Марс
Пролет Марса аппаратом «Гера», фантазия художника / © ESA
Пролет Марса аппаратом «Гера», фантазия художника / © ESA

Новый европейский зонд «Гера» запустят в космос в сентябре 2024 года. Его основной целью станет астероид Дидим и спутник Диморф. Последний осенью 2022 года протаранил зонд DART.  Европейский аппарат должен будет в деталях изучить, как это событие повлияло на пару малых тел. 

Но прежде чем достичь Дидима, «Гера» навестит Красную планету, чтобы набрать необходимую для своей основной цели скорость, а также использовать предстоящий пролет для исследований. Их целью станет спутник Марса Деймос, к которому «Гера» приблизится на дистанцию в тысячу километров. Зонд сделает снимки Деймоса, а также соберет данные о температуре и минералогическом составе его поверхности. 

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16 часов назад
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