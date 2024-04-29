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Европейский зонд «Гера» навестит Марс перед своей основной миссией

Пролет Марса аппаратом «Гера», фантазия художника / © ESA

Новый европейский зонд «Гера» запустят в космос в сентябре 2024 года. Его основной целью станет астероид Дидим и спутник Диморф. Последний осенью 2022 года протаранил зонд DART. Европейский аппарат должен будет в деталях изучить, как это событие повлияло на пару малых тел.

Но прежде чем достичь Дидима, «Гера» навестит Красную планету, чтобы набрать необходимую для своей основной цели скорость, а также использовать предстоящий пролет для исследований. Их целью станет спутник Марса Деймос, к которому «Гера» приблизится на дистанцию в тысячу километров. Зонд сделает снимки Деймоса, а также соберет данные о температуре и минералогическом составе его поверхности.