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«Хаббл» отметил день рождения новым изображением туманности M76

В честь 34-й годовщины запуска космического телескопа «Хаббл» 24 апреля астрономы сделали снимок туманности Маленькая Гантель (также известной как Мессье 76, M76 или NGC 650/651), расположенной на расстоянии 3400 световых лет от Земли.

Туманность Маленькая Гантель / © NASA, ESA, STScI

M76 классифицируется как планетарная туманность, расширяющаяся оболочка газа и пыли, выброшенных умирающим красным гигантом.

© NASA Goddard

С момента своего запуска в 1990 году «Хаббл» провел 1,6 миллиона наблюдений более чем 53 000 астрономических объектов. На сегодняшний день Архив космических телескопов Микульского в Научном институте космических телескопов в Балтиморе, штат Мэриленд (США), содержит 184 терабайта обработанных данных, которые готовы к использованию астрономами всего мира для исследований и анализа.

С 1990 года на основе наблюдений телескопа «Хаббл» было опубликовано 44 000 научных статей.