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Маск призвал к мирному использованию ракетных технологий

На фоне обострения конфликта Израиля с Ираном генеральный директор компании SpaceX Илон Маск предложил перейти от использования ракет в военных конфликтах к их применению в мирных целях.

Starship во время третьего испытательного полета / © SpaceX

«Мы должны посылать ракеты не друг в друга, а к звездам», — написал Маск в социальной сети Х после того, как Израиль нанес по территории Ирана «ограниченный» ответный удар.

Миллиардер сопроводил свои слова фотографией взлетающей ракеты Starship.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в Сети: некоторые пользователи предположили, что люди должны осознавать себя частью одной большой семьи, в то время как другие восприняли призыв Маска более буквально, представив будущее, в котором ракеты будут отправлять к Солнцу или другим звездам.