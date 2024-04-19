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SpaceX отключит Starlink в ряде стран

Компания SpaceX начала рассылать электронные письма пользователям из таких стран, как Судан, Зимбабве и Южная Африка, с предупреждением, что доступ к ее услуге высокоскоростного спутникового интернета Starlink будет прекращен к концу текущего месяца.

Оборудование Starlink / © SpaceX

Так SpaceX борется с пользователями спутникового интернета из не авторизованных для его использования стран, где Starlink не получил разрешения на ведение деятельности от регулирующих органов этих государств.

На данный момент интернет Starlink официально разрешен в 72 странах и регионах. Однако люди пытаются обойти ограничения, приобретая оборудование Starlink в одной стране, а используя его в другой.