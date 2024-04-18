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Космический телескоп нового поколения прошел первую проверку «зрения»

Оптическая система будущего космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn

Сначала каждое из зеркал телескопа прошло индивидуальные испытания, а затем их все впервые оценили вместе. Проверка показала, что зеркала направляют свет на научные инструменты с высокой точностью.

Проверка оптической системы будущего космического телескопа «Нэнси Грейс Роман» / © NASA / Chris Gunn

В общей сложности новый мощнейший телескоп получит 10 зеркал, главное из которых имеет диаметр 2,4 метра. Оно обеспечит прибору возможность получать изображения со схожей детализацией, как у телескопа «Хаббл».

«Нэнси Грейс Роман» поможет астрономам глубже, чем когда-либо прежде, заглянуть в сердце Млечного Пути, нанести на карту больше звезд нашей Галактики и искать экзопланеты.

Новый телескоп должен отправиться в космос в мае 2027 года.