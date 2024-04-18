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Boston Dynamics показала робота нового поколения

Компания Boston Dynamics представила более мощную, маневренную и полностью электрическую версию своего человекоподобного робота Atlas. Эту жуткую на вид штуку уже планируют использовать на автомобильной производственной линии Hyundai.

Новый робот Atlas / © Boston Dynamics

В начале недели Boston Dynamics объявила, что прощается с оригинальным роботом Atlas, который двигался с помощью гидравлических приводов. А спустя сутки компания представила новую модель с электромоторами, которые значительно легче и компактнее.

Новый робот Atlas / © Boston Dynamics

Специалисты Boston Dynamics отметили, что диапазон движений нового робота Atlas будет даже шире, чем доступный людям.

Оригинальный робот Atlas / © Boston Dynamics