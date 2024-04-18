Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Starliner готов к первой пилотируемой миссии на МКС

Корабль CST-100 Starliner компании Boeing был установлен на ракету Atlas V, которая в начале мая отправит его в первый пилотируемый полет к МКС.

Starliner направляется в ангар для установки на ракету Atlas V / © Chandan Khanna / AFP via Getty Images

CST-100 Starliner был создан Boeing по контракту с NASA для доставки астронавтов на МКС. Беспилотный Starliner уже дважды летал к космической станции. Однако в декабре 2019 года корабль из-за некорректной работы двигателей не смог состыковаться с орбитальной станцией и досрочно вернулся на Землю, а в мае 2022 года миссию Starliner, хотя и не без некоторых проблем, признали успешной.

Starliner направляется в ангар для установки на ракету Atlas V / © Chandan Khanna / AFP via Getty Images

Теперь новый, уже пилотируемый, полет Starliner назначен на 6 мая. На борту корабля будут находиться астронавты NASA, Бутч Уилмор и Суни Уильямс.

Starliner устанавливают на ракету Atlas V / © Boeing