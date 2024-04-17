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Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Технические характеристики ракеты «Амур-СПГ» / © «Роскосмос»

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов 15 апреля заявил, что российскую многоразовую ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать от 50 до 100 раз, то есть на порядок выше, чем носитель Falcon 9 компании SpaceX.

В ответ на эту новость Илон Маск написал в социальной сети Х: «Докажи!» (Bring it on).

Bring it on — Elon Musk (@elonmusk) April 17, 2024