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В Испании показали концепт капсулы для полетов в стратосферу

Испанская компания Halo Space, которая присоединилась к растущему туристическому сектору полетов на воздушных шарах в стратосферу, представила концепт капсулы Aurora, вмещающую восемь пассажиров и пилота.

Пассажиры в капсуле разместятся по кругу, лицом к большим окнам, а в центре конструкции будет туалет / © Halo Space

Предполагается, что, используя наполненный гелием воздушный шар размером с футбольное поле, Halo Space медленно поднимет капсулу Aurora, которая обеспечит впечатляющий обзор Земли на 360 градусов, на высоту 32 километров.

Это займет несколько часов, в течение которых пассажиры получат возможность взглянуть на Землю и насладиться ее красотой.

В конструкции капсулы предусмотрены большие окна перед сиденьями / © Halo Space

Стоимость билетов начинается от 150 000 долларов (примерно 14 миллионов рублей по курсу). Туристические полеты Halo Space планирует проводить с 2026 года.

Проекционный дисплей / © Halo Space

Туалет, который находится в центре капсулы / © Halo Space

Схема капсулы / © Halo Space

Схема капсулы / © Halo Space