Спутниковые снимки показали, как городок в Таиланде превратился в мегаполис за 35 лет

Чиангмай — крупнейший город на севере Таиланда, славящийся сотнями буддийских храмов, некоторые из которых были построены в XIII веке. По данным Организации Объединенных Наций, население Чиангмая выросло с 191 тысячи в 1989 году до 1,3 миллиона человек в 2024-м. Ниже представлена пара спутниковых снимков, сделанных с разницей в 35 лет, которые подчеркивают изменение города.