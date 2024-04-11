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Почему Эфиопия запретила автомобили с ДВС, хотя у половины населения нет доступа к электричеству?

Правительство Эфиопии объявило о планах запретить импорт всех неэлектрических автомобилей. Это решение приняли на фоне того, что в прошлом году африканская страна потратила почти шесть миллиардов долларов на импорт ископаемого топлива, больше половины которого ушло на заправку машин.

Автомобили перед погрузкой на судно / © iStock

Согласно десятилетнему плану развития Эфиопии, власти хотят сократить выбросы парниковых газов в транспортном секторе с 45 до 30,6 миллиона тонн к 2030 году. Кроме того, африканская страна планирует до 2050 года выделить 13,44 миллиарда долларов на зарядные станции, электромобили и электрические автобусы.

Вроде бы это позитивные тенденции, однако последние данные Всемирного банка показали, что чуть более 54% жителей Эфиопии имеют доступ к электричеству. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии инфраструктуры для зарядки таких машин и финансовой неспособности населения приобретать электромобили.