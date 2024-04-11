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Почему Эфиопия запретила автомобили с ДВС, хотя у половины населения нет доступа к электричеству?
Правительство Эфиопии объявило о планах запретить импорт всех неэлектрических автомобилей. Это решение приняли на фоне того, что в прошлом году африканская страна потратила почти шесть миллиардов долларов на импорт ископаемого топлива, больше половины которого ушло на заправку машин.
Согласно десятилетнему плану развития Эфиопии, власти хотят сократить выбросы парниковых газов в транспортном секторе с 45 до 30,6 миллиона тонн к 2030 году. Кроме того, африканская страна планирует до 2050 года выделить 13,44 миллиарда долларов на зарядные станции, электромобили и электрические автобусы.
Вроде бы это позитивные тенденции, однако последние данные Всемирного банка показали, что чуть более 54% жителей Эфиопии имеют доступ к электричеству. Кроме того, не стоит забывать об отсутствии инфраструктуры для зарядки таких машин и финансовой неспособности населения приобретать электромобили.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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