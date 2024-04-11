Астрофотограф представил 368-мегапиксельный снимок полного солнечного затмения

Известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти (Andrew McCarthy) использовал пять фотокамер и сделал несколько тысяч снимков, чтобы затем собрать из них эпичный 368-мегапиксельный портрет полного солнечного затмения, которое наблюдали жители Америки и стран Западной Европы 8 апреля 2024 года.

Полное солнечное затмение / © Andrew McCarthy

По словам Маккарти, он готовился к съемке в течение нескольких лет. Звезды, которые вы видите на снимке, на самом деле были сняты фотографом за несколько месяцев до затмения — ибо солнечная корона слишком яркая, чтобы они оказались видны на фотографии. Однако рисунок звезд полностью соответствует тому, что можно было увидеть на небе в момент затмения.

Полное солнечное затмение / © Andrew McCarthy