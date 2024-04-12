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Американцы подвергли сомнению свое лидерство в космических технологиях — впервые за десятилетия
Китай впечатляющими темпами наращивает космические возможности, стремясь бросить вызов превосходству Соединенных Штатов в этой области, сообщили американские военные.
«Честно говоря, Китай движется с умопомрачительной скоростью. С 2018 года он более чем в три раза увеличил количество спутников наблюдения и разведки», — заявил глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг, выступая на 39-м космическом симпозиуме.
И это еще не все. КНР также произвела целый ряд противоспутниковых вооружений — от аппаратов, которые создают помехи, до ракет, способных сбивать спутники, находящиеся на орбите.
По утверждению Уайтинга, такая деятельность показывает, что Китай рассматривает космос как территорию боевых действий. Правительство США также обратило внимание на эти тенденции.
«Мы переживаем поворотный момент в истории», — сказал Трой Мейнк, главный заместитель директора Национального разведывательного управления, которое создает и эксплуатирует флот спутников-шпионов США.
«Впервые за десятилетия лидерство США в космосе и космических технологиях подвергается сомнению», — добавил Мейнк. По мнению военного, Штатам следует увеличить количество разведывательных спутников, а также сделать их более маневренными.
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