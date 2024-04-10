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В Израиле заметили газель с дополнительными зачатками конечностей на спине
В природном заповеднике в пустыне Негев сотрудник Сил обороны Израиля Ниром Лейхтер случайно встретил необычную газель с дополнительной парой придатков на спине.
Лейхтер не растерялся и быстро сфотографировал животное, а затем отправил снимок команде Общества защиты природы Израиля (SPNI) в Иерусалим для дальнейшего исследования.
Там специалисты выяснили, что газель родилась с мутацией, вызванной генетическим заболеванием, известным как пролиферация органов, или полимелия.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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