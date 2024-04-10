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В Израиле заметили газель с дополнительными зачатками конечностей на спине

В природном заповеднике в пустыне Негев сотрудник Сил обороны Израиля Ниром Лейхтер случайно встретил необычную газель с дополнительной парой придатков на спине.

Газель с дополнительными зачатками конечностей на спине / © The Wildlife Channel

Лейхтер не растерялся и быстро сфотографировал животное, а затем отправил снимок команде Общества защиты природы Израиля (SPNI) в Иерусалим для дальнейшего исследования.

Там специалисты выяснили, что газель родилась с мутацией, вызванной генетическим заболеванием, известным как пролиферация органов, или полимелия.

© The Wildlife Channel