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Гостиница на колесах: представлен концепт беспилотного автомобиля со спальным отсеком

Немецкие инженеры компании Xoio показали концепт автономной капсулы под названием Swift Pod для безопасных и комфортных путешествий.

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio

Swift Pod представляет собой беспилотное транспортное средство, способное самостоятельно перемещаться по заданному маршруту, не требуя управления со стороны пассажиров.

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio

Клиенты смогут заказать автономный автомобиль через приложение, указав желаемое время и место отправления, а затем расслабиться и поспать в кабине, пока автомобиль везет их в место назначения.

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio

Представители компании Xoio обещают, что первые капсулы Swift Pod появятся в ближайшее время.

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio

Концепт автономной капсулы Swift Pod / © Xoio