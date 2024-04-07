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Blue Origin отправит New Shepard в первый полет с экипажем после аварии

Компания Blue Origin объявила, что собирается провести первый более чем за 18 месяцев пилотируемый полет многоразовой ракеты New Shepard. Эта миссия даст возможность первому чернокожему кандидату в астронавты Америки наконец отправиться к границе космоса.

Ракета и капсула New Shepard / © Blue Origin

Представители Blue Origin сообщили, что в экипаж суборбитальной миссии NS-25, состоящей из шести человек, войдет 90-летний бывший летчик-испытатель Эд Дуайт. Он был первым афроамериканцем, поступившим в программу обучения ВВС, из которой NASA отобрало астронавтов, однако Дуайт так и не отправился в космос. Он покинул ВВС в 1966 году и стал скульптором.

Миссия NS-25 станет первым суборбитальным полетом New Shepard с экипажем после аварии, случившейся в сентябре 2022 года, когда во время 23-го по счету полета произошло срабатывание системы увода капсулы и взрыв ускорителя. Тогда людей на борту не было.

New Shepard — одноступенчатая ракета-носитель и спускаемая капсула, вмещающая шесть человек — рассчитана как на полеты с космическими туристами, так и на отправку полезной нагрузки.