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Монарх коренных новозеландцев призвал предоставить китам те же права, что и людям
Король маори (коренной народ Новой Зеландии) Тухеитиа Потатау Те Фероферо VII подписал декларацию, составленную лидерами полинезийских общин, в которой призвал предоставить китам те же законные права, что и людям. В их числе — право на здоровую окружающую среду, чтобы обеспечить возможность восстановления популяций этих морских млекопитающих.
«Звук песни наших предков стал слабее, а их среда обитания находится под угрозой, поэтому мы должны действовать сейчас», — заявил король Тухеитиа.
В документе, который назыавется «Хе Вакапутанга Моана», или «Декларация моря», говорится, что киты обладают атрибутами личности — «маной» (духовная сущность) и «маури» (жизненная сила). Поэтому их нужно наделить правовым статусом, который поможет в защите и сохранении видов.
Лидеры полинезийских общин выступают за объединение знаний коренных народов с наукой для «более целостного подхода» к сохранению китов.
По данным природоохранной группы Всемирного фонда дикой природы, на сегодня шесть из 13 видов больших китов находятся под угрозой исчезновения.
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Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
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