Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китайские ученые призвали активнее исследовать астероиды
Исследователи из Поднебесной опубликовали новую статью в Китайском журнале космических наук, в которой предложили сосредоточиться на недорогих и частых миссиях по возврату проб грунта с астероидов.
В статье говорится, что Китаю необходимо срочно расширить исследования астероидов, намекая на огромный неиспользованный потенциал для революционных открытий и технологических инноваций. Лучшей стратегией, по мнению специалистов, должен стать сбор проб грунта различных типов астероидов. Эти исследования могут принести новое понимание ранних стадий развития Солнечной системы и, возможно, происхождения жизни.
Исследователи также сделали акцент на том, что разработка инновационных технологий в области создания специальных космических аппаратов сможет заложить основу для будущего использования космических ресурсов и планетарной защиты.
Недавно китайская делегация в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) при ООН заявила, что КНР считает допустимым использование космических ресурсов. Может быть, уже не за горами то время, когда начнется добыча полезных ископаемых на астероидах.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Международная команда исследователей проанализировала гены композитора Людвига ван Бетховена. Если оценивать по ним его способности к музыке, они окажутся невыдающимися.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Железные дожди и жестокие штормы: как астрономы впервые наблюдали погоду на экзопланете
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Распознающие хвори: как компьютерное зрение и экспертные системы помогают врачам
Что дал науке Стивен Хокинг
5 лекарств, спасших человечество
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии