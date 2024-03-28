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Китайские ученые призвали активнее исследовать астероиды

Исследователи из Поднебесной опубликовали новую статью в Китайском журнале космических наук, в которой предложили сосредоточиться на недорогих и частых миссиях по возврату проб грунта с астероидов.

Рендер китайского аппарата «Тяньвэнь-2» для исследования околоземного астероида Камоалева / © CNSA

В статье говорится, что Китаю необходимо срочно расширить исследования астероидов, намекая на огромный неиспользованный потенциал для революционных открытий и технологических инноваций. Лучшей стратегией, по мнению специалистов, должен стать сбор проб грунта различных типов астероидов. Эти исследования могут принести новое понимание ранних стадий развития Солнечной системы и, возможно, происхождения жизни.

Исследователи также сделали акцент на том, что разработка инновационных технологий в области создания специальных космических аппаратов сможет заложить основу для будущего использования космических ресурсов и планетарной защиты.

Недавно китайская делегация в Комитете по использованию космического пространства в мирных целях (COPUOS) при ООН заявила, что КНР считает допустимым использование космических ресурсов. Может быть, уже не за горами то время, когда начнется добыча полезных ископаемых на астероидах.