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Опубликованы спутниковые снимки американского моста, в который врезался контейнеровоз
В городе Балтимор (штат Мэриленд) в реку обвалился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 километра после того, как в него врезался контейнеровоз. Это событие зафиксировали спутники компании Maxar Technologies.
В результате обрушения нескольких пролетов моста под воду ушли от пяти до семи автомобилей, а шесть человек числятся пропавшими без вести.
Исследователи из Южной Кореи на примере супружеских пар проверили, как длина и состояние волос женщин отражаются на влечении к ним мужчин и частоте половых контактов.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Орнитологи из Японии впервые зафиксировали у пернатых склонность к символическим жестам. Наблюдая за поведением японских синиц, ученые заметили, что те довольно часто начинают махать крыльями, когда оказываются рядом с гнездом вместе с партнером. Таким образом, предположили специалисты, самки проявляют вежливость, пропускают партнера вперед, как бы говоря ему «после вас». Японские синицы и, вероятно, другие виды птиц общаются между собой гораздо более сложным способом, чем считалось ранее.
По спектральным данным от «Джеймса Уэбба» и результатам компьютерного моделирования атмосферы астрономы показали, что экзопланета LHS 1140 b — мир-океан. Причем по характеристикам это лучший на сегодня потенциально обитаемый мир, подходящий для пристального изучения.
Архивы программы «Аполлона» показали, что лунотрясения в действительности происходят в три раза чаще
Астронавты, прибывшие на Луну в рамках программы «Аполлон», установили на ее поверхности первые внеземные сейсмографы и оценили частоту и силу лунотрясений. Теперь, спустя полвека после сбора данных о сейсмической активности Луны, ученые вновь подвергли их анализу, смогли удалить из них помехи и резко изменили оценки сейсмической активности на Луне. Оказалось, что приборы тогда зафиксировали не 13 тысяч лунотрясений, как считали ранее, а почти в три раза больше. Среди них неожиданно много слабых толчков, которые сосредоточены в северном полушарии Луны.
Собаки способны соотносить слово с предметом, который оно называет. Открытие, указывающие на схожесть этих животных с людьми, сделали ученые из Венгрии.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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