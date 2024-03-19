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Всемирно известный приматолог Франс де Вааль умер в возрасте 75 лет
Нидерландский приматолог и этолог Францискус Бернардус Мария (Франс) де Вааль ушел из жизни 14 марта 2024 года. Причиной смерти стал рак желудка.
Франс де Вааль изучал происхождение эмпатии, альтруизма и сотрудничества у животных. Он первым рассмотрел жизнь приматов в социальном контексте.
На русском языке вышли многие книги Франса де Вааля: «Политика у шимпанзе. Власть и секс у приматов», «Последнее объятие Мамы. Чему нас учат эмоции животных», «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?», «Разные: Мужское и женское глазами приматолога», «Наша внутренняя обезьяна: Двойственная природа человека», «Истоки морали: В поисках человеческого у приматов».
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