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Исследователь показал, как управлять роботом с помощью гарнитуры Apple Vision Pro

Инженер Массачусетского технологического института Янгхьо Парк (Younghyo Park) разработал специальное приложение для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которое позволяет управлять роботами с помощью движений головы и рук.

Парк управляет робо-псом с помощью гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro / © Younghyo Park

Новое приложение под названием Tracking Streamer можно использовать для удаленного управления роботами. Программа отслеживает движения головы, запястья и пальцев человека, а затем передает эти данные по средствам беспроводной связи роботу, который превращает данные в соответствующие движения.

© Younghyo Park

Приложение Tracking Streamer уже появилось в App Store и его может скачать любой желающий.