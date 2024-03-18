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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +365
Посты: 652

Исследователь показал, как управлять роботом с помощью гарнитуры Apple Vision Pro

Инженер Массачусетского технологического института Янгхьо Парк (Younghyo Park) разработал специальное приложение для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro, которое позволяет управлять роботами с помощью движений головы и рук.

Сообщество
# Apple
# Роботы
# технологии
Парк управляет робо-псом с помощью гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro / © Younghyo Park
Парк управляет робо-псом с помощью гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro / © Younghyo Park

Новое приложение под названием Tracking Streamer можно использовать для удаленного управления роботами. Программа отслеживает движения головы, запястья и пальцев человека, а затем передает эти данные по средствам беспроводной связи роботу, который превращает данные в соответствующие движения.

© Younghyo Park

Приложение Tracking Streamer уже появилось в App Store и его может скачать любой желающий.

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vitaldos
34 минуты назад
As, ну вот и надо это читать для души. Я в школе многие романы читал, но не мог осознать, что это зачем о чем там речь вообще. Анализ этот глупый

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Анна Бобковская
1 час назад
Беллетристика — это старинное название всей художественной литературы. В наши дни этим словом обозначают легкую и занимательную художественную

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Babaika iz
1 час назад
Бук тянется к небу ,уже устарело потому что это было в советском журнале из 80х ...

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Анна Бобковская
1 час назад
Автор, вы немного не разбираетесь в терминологии. Беллетристикой НЕ является ВСЯ художественная литература. «Война и мир», «Тихий Дон» - это не

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Анна Бобковская
1 час назад
Я правильно понимаю, что автор статьи считает «Войну и мир» беллетристикой??

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Boris Andrievsky
4 часа назад
Очень верно и убедительно, спасибо автору!

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и Мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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