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NASA выделило финансирование на миссию к Венере

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США получило финансирование на миссию ко второй планете от Солнца — VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). Ее старт запланирован на 2031 год.

Иллюстрация аппарата VERITAS / © NASA / JPL-Caltech

Миссию VERITAS планировали на 2027 год, однако из-за различных финансовых неурядиц и сокращения сотрудников Лаборатории реактивного движения (JPL) проект пришлось поставить на паузу. Только после утверждения окончательного варианта бюджета NASA инженеры узнали, что VERITAS все же состоится — правда, ее запуск отсрочили на четыре года.

Орбитальный аппарат миссии призван приоткрыть множество завес тайн Венеры. Он создаст радиолокационные карты поверхности высокого разрешения и предоставит информацию о составе горных пород планеты.

Последняя миссия к Венере — Magellan — завершилась в 1994 году.