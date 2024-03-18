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NASA выделило финансирование на миссию к Венере
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США получило финансирование на миссию ко второй планете от Солнца — VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy). Ее старт запланирован на 2031 год.
Миссию VERITAS планировали на 2027 год, однако из-за различных финансовых неурядиц и сокращения сотрудников Лаборатории реактивного движения (JPL) проект пришлось поставить на паузу. Только после утверждения окончательного варианта бюджета NASA инженеры узнали, что VERITAS все же состоится — правда, ее запуск отсрочили на четыре года.
Орбитальный аппарат миссии призван приоткрыть множество завес тайн Венеры. Он создаст радиолокационные карты поверхности высокого разрешения и предоставит информацию о составе горных пород планеты.
Последняя миссия к Венере — Magellan — завершилась в 1994 году.
Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
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Глобальные изменения климата сказываются как на природе, так и на населении Земли. Среди последствий потепления — волны жары и увеличение числа жарких дней, которые напрямую влияют на здоровье людей и повседневную жизнь. Российские ученые из Высшей школы экономики и Института географии РАН спрогнозировали, как летний зной будет влиять на жителей России в ближайшие десятилетия. Они назвали регионы РФ, которые могут пострадать от жары сильнее всего, и выявили ведущие факторы таких изменений.
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Рассмотрев опыт ферм по выращиванию крупных питонов в Азии, ученые пришли к выводу, что это один из эффективных, но в то же время наименее вредных для экологии видов животноводства. По мнению исследователей, людям стоит всерьез задуматься о его внедрении в массовых масштабах.
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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