Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Уникальную подвеску с изображением василиска нашли в Польше

В населенном пункте Вульце Нелиской, который находится в Замойском районе Люблинского воеводства Польши, археологи обнаружили редкий средневековый «знак паломника» с изображением легендарного существа — василиска.

Подвеска с изображением василиска / © Lublin Provincial Conservator of Monuments

«Знак паломника» представляет собой ажурную подвеску круглой формы, изготовленную из свинца и олова, диаметром 2,8 сантиметра.

Подвеска с изображением василиска / © Lublin Provincial Conservator of Monuments

Историки объяснили, что аналогичные значки служили оберегами. Их задача заключалась в том, чтобы оберегать владельца во время странствий.

Подвеска с изображением василиска / © Lublin Provincial Conservator of Monuments

«Знаки паломников» очень редко встречаются в Польше, но широко распространены в Западной Европе и датируются ранним Средневековьем. Они бывают разных форм и размеров, на них изображены различные образы: святые, рыцари, зооморфные и человеческие фигуры.

Подвеска с изображением василиска / © Lublin Provincial Conservator of Monuments