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Археологи раскопали колоссальную статую Рамзеса II
Международная археологическая миссия обнаружила верхнюю часть большой статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в египетской провинции Минья. Нижняя часть статуи была найдена более 90 лет назад в 1930 году во время раскопок в Гермополисе Магна.
Обнаруженная часть статуи высотой 3,8 метра (семь метров в сочетании с нижней частью, найденной в 1930 году) изображает третьего фараона 19-й династии периода Нового царства Рамзеса II в двойной короне Древнего Египта с королевской коброй. В верхней задней части статуи расположен ряд иероглифических надписей, описывающих титулы фараона.
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Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
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