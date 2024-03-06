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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Посты: 310

Археологи раскопали колоссальную статую Рамзеса II

Международная археологическая миссия обнаружила верхнюю часть большой статуи фараона Рамзеса II во время раскопок в египетской провинции Минья. Нижняя часть статуи была найдена более 90 лет назад в 1930 году во время раскопок в Гермополисе Магна.

Сообщество
# археология
# Древний Египет
# история
Верхняя часть большой статуи фараона Рамзеса II / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
Верхняя часть большой статуи фараона Рамзеса II / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Обнаруженная часть статуи высотой 3,8 метра (семь метров в сочетании с нижней частью, найденной в 1930 году) изображает третьего фараона 19-й династии периода Нового царства Рамзеса II в двойной короне Древнего Египта с королевской коброй. В верхней задней части статуи расположен ряд иероглифических надписей, описывающих титулы фараона.

Верхняя часть большой статуи фараона Рамзеса II / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
Верхняя часть большой статуи фараона Рамзеса II / © Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt
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# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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Resizer
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Resizer
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Иван Колупаев
5 часов назад
И вот это хамоватое чучело зарегалось на сайте только чтоб об этом сказать? 🙄 Воистину чудны дела твои, Господи!

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Алексей Петров
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Роман Че
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Иван Колупаев
9 часов назад
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Konstantin Gurin
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Иван Колупаев
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Саудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в миреСаудовская Аравия планирует построить небоскреб высотой два километра, который станет самым высоким в мире

Artem Kim
12 часов назад
довольно логично. я сам пришел примерно к тем же выводам https://afhh723.livejournal.com/37449.html

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Artem Kim
12 часов назад
Little, да конечно. я тоже примерно к таким же выводам пришел. это при том, что W7x способен удерживать плазму в течении нескольких минут и нацелен на

Илон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будетИлон Маск прав: термояд не нужен. Будущее, которого у нас не будет

Павел Зеленихин
12 часов назад
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Смертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислородаСмертельный уровень радиации лишил спутник Юпитера кислорода

Иван Колупаев
12 часов назад
Гена, вот тут закавыка потому что остальные носители тоже не являются надежным местом хранения информации. Флэшки и SSD со временем теряют заряд, DVD

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Иван Колупаев
12 часов назад
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