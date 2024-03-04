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Луноход NASA готов более чем на 80 процентов
Американский аппарат для поиска водяного льда на Луне под названием VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) уже более чем на 80 процентов готов к работе.
Согласно плану NASA, ровер VIPER должен осенью 2024 года отправиться на Луну, чтобы составить карту распределения водяного льда на естественном спутнике Земли.
Луноход доставят в район южного полюса Луны, где аппарат проведет 100 дней в поисках водяного льда и других ресурсов, которые могут быть необходимы астронавтам во время выполнения программы «Артемида», в частности миссии «Артемида III», в ее рамках состоится возвращение американских астронавтов на Луну.
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Международная группа исследователей пересмотрела происхождение теплокровности, проанализировав вымерших предков амниот. Авторы изучили ранее не рассматривавшийся признак эндотермных организмов — маленькие эритроциты.
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