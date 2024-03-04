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Американские конспирологии зарабатывают деньги на «болезни Х»

«Болезнь Х», наименование теоретического неизвестного патогена, способного вызвать эпидемию или пандемию, принятого Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) в феврале 2018 года, сегодня находится в центре бури дезинформации, которую усиливают американские сторонники теории заговора, одновременно на ней наживаясь.

Разработка вакцины / © Yuri A / Shutterstock

Как сообщает Phys со ссылкой на журналистское расследование AFP, уже в течение полугода, а может и дольше, различные эксперты и американские компании-производители пищевых добавок призывают людей быть готовыми к появлению массовой пандемии «болезни Х».

Активно используя дезинформацию (сообщения о массовой гибели людей в Китае от неизвестного патогена или заявлений о том, что медсестер в Малайзии заставляют принимать несуществующую вакцину от «болезни Х») американские компании предлагают приобрести «аптечку неотложной медицинской помощи» стоимостью около 300 долларов, которая содержит лекарства, в том числе ивермектин — непроверенное средство лечения COVID-19.

Проблема заключается не только в том, что люди приобретают неэффективные лекарства у фармацевтических компаний, но и приводит к развитию сомнений у населения относительно официальной позиции ВОЗ по борьбе с эпидемиями и пандемиями, а также к отказу от будущих вакцин и вакцинации.