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Российский и американский спутники могут столкнуться на орбите

Министерство обороны США отслеживает потенциальное столкновение, которое может произойти между космическим аппаратом NASA TIMED и российским спутником Космос-2221. Об этом сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter, запрещена в России) главный редактор NSF Крис Бергин.

Космический аппарат TIMED на орбите, впечатление художника / © NASA

Ожидается, что два неманевренных орбитальных космических аппарата могут столкнуться 28 февраля на высоте около 600 километров. Хотя существует возможность, что космические аппараты разминутся друг с другом. Столкновение же может привести к образованию значительного количества обломков на орбите.

Космос-2221 — российский спутник электронной разведки, который был запущен с космодрома Плесецк 25 ноября 1992 года ракетой «Циклон-3».

Космический аппарат TIMED, запущенный в космос 7 декабря 2001 года, занимается изучением динамики верхних слоев атмосферы Земли.