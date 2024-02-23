Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Фотограф запечатлел леопарда, поедающего крокодила на дереве

Леопард, поедающий крокодила на дереве / © Andrew Andrawes

Частично седой леопард, возраст которого отражается в каждом вибрисе, доедал оставшиеся части крокодила, а куски падали в высокую траву.

Если присмотреться, можно заметить, что на кончике хвоста леопарда была рана — вероятно, это последствия схватки с пресмыкающимся. По размеру хвоста крокодила можно сказать, что он довольно большой. В конце «трапезы» остался только толстый чешуйчатый хвост, пока последний кусок не исчез в пасти леопарда.

Леопард, поедающий крокодила на дереве / © Andrew Andrawes

Леопарды редко охотятся на рептилий, крокодилы же редко выходят за пределы своих водных владений.

Тем не менее уже были задокументированы случаи, когда леопарды убивали детенышей крокодилов, а крокодилы уничтожали молодых леопардов, которые подходили слишком близко к кромке воды.

Леопард, поедающий крокодила на дереве / © Andrew Andrawes

Леопард, поедающий крокодила на дереве / © Andrew Andrawes

Леопард, поедающий крокодила на дереве / © Andrew Andrawes