Ученые сфотографировали птицу, которую не видели уже 20 лет

Prionops alberti / © Matt Brady / The University of Texas at El Paso (CC BY-NC)

Желтоголовых шлемоносных сорокопутов (также известны как желтоголовые шлемороги или шлемоходы короля Альберта) не видели в течение почти двух десятилетий ни в одной из экспедиций — в результате ученые начали опасаться, что этот вид ванговых попросту вымер. На этот раз специалистам пришлось пешком преодолеть 120 километров пути по горному хребту в восточной части ДРК, чтобы обнаружить черную птицу с ярко-желтым «шлемом».