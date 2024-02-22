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Ученые сфотографировали птицу, которую не видели уже 20 лет
Орнитологам из Техасского университета в Эль-Пасо удалось сфотографировать желтоголового шлемоносного сорокопута (Prionops alberti) в джунглях Демократической Республики Конго. Этот вид пернатых ранее внесли в список «потерянных» Американской организации по охране птиц.
Желтоголовых шлемоносных сорокопутов (также известны как желтоголовые шлемороги или шлемоходы короля Альберта) не видели в течение почти двух десятилетий ни в одной из экспедиций — в результате ученые начали опасаться, что этот вид ванговых попросту вымер. На этот раз специалистам пришлось пешком преодолеть 120 километров пути по горному хребту в восточной части ДРК, чтобы обнаружить черную птицу с ярко-желтым «шлемом».
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