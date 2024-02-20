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На ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламу
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект Федерального закона № 465445-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“».
Закон позволит госкорпорации активно проводить рекламные кампании, включая установку и эксплуатацию наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры и размещение рекламы на космической технике.
Предполагается, что проведение рекламных кампаний будет поспособствовать популяризации космической деятельности и привлечению молодых кадров в космическую отрасль. Кроме того, получаемый доход будут направлять на развитие инновационных программ и проектов.
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