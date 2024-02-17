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Врачи на Земле впервые управляли хирургическим роботом, находящимся на МКС
Земные хирурги дистанционно управляли небольшим роботом на борту Международной космической станции. Они провели первую в истории тестовую операцию на орбите — правда, на резиновых лентах.
Эксперимент, который назвали огромным успехом, представляет собой новый шаг в развитии космической хирургии. Она может стать необходимой для оказания неотложной медицинской помощи во время многолетних пилотируемых полетов, например на Марс.
Эту же технологию можно использовать для хирургии с дистанционным управлением на Земле. при обслуживании изолированных районов.
Робот, созданный компанией Virtual Incision и Университетом Небраски (США), называется spaceMIRA. Он отправился на Международную космическую станцию в конце января 2024 года.
Испытания прошли на базе компании Virtual Incision в Линкольне, штат Небраска, и длились примерно два часа: шесть хирургов пытались управлять космическим роботом, оснащенным камерой и двумя манипуляторами. Самой значительной проблемой стал временной отклик — около 0,85 секунды — между операционным центром на Земле и МКС.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Американские археологи установили возраст недавно найденной каменной площади на Андском нагорье. Объект обнаружили еще в 2015 году, а теперь провели радиоуглеродный анализ, который показал возраст сооружения. По мнению исследователей, площадь может быть самым ранним примером мегалитической церемониальной архитектуры северной части Перуанского нагорья.
На протяжении семи лет группа астрономов охотилась за необычной галактикой в молодой Вселенной в попытке оценить ее возраст. Наконец-то им это удалось. Данные собрали с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб».
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Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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