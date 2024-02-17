Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Врачи на Земле впервые управляли хирургическим роботом, находящимся на МКС

Земные хирурги дистанционно управляли небольшим роботом на борту Международной космической станции. Они провели первую в истории тестовую операцию на орбите — правда, на резиновых лентах.

Студенты Университета Небраски работают над небольшим хирургическим роботом под названием spaceMIRA перед его испытанием на МКС / © University of Nebraska

Эксперимент, который назвали огромным успехом, представляет собой новый шаг в развитии космической хирургии. Она может стать необходимой для оказания неотложной медицинской помощи во время многолетних пилотируемых полетов, например на Марс.

Эту же технологию можно использовать для хирургии с дистанционным управлением на Земле. при обслуживании изолированных районов.

Робот, созданный компанией Virtual Incision и Университетом Небраски (США), называется spaceMIRA. Он отправился на Международную космическую станцию в конце января 2024 года.

Испытания прошли на базе компании Virtual Incision в Линкольне, штат Небраска, и длились примерно два часа: шесть хирургов пытались управлять космическим роботом, оснащенным камерой и двумя манипуляторами. Самой значительной проблемой стал временной отклик — около 0,85 секунды — между операционным центром на Земле и МКС.