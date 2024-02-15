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Частный посадочный модуль Nova-C запустили к Луне
Компания Илона Маска с помощью ракеты Falcon 9 отправила лунный модуль Nova-C компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли. Запуск состоялся на космодроме во Флориде.
Первая ступень Falcon 9 B1060 совершила посадку на площадку LZ-1 после своего 18-го полета, тогда как аппарат Nova-C был развернут со второй ступени Falcon 9 и теперь направляется к Луне.
Nova-C потребуется семь дней, чтобы добраться до точки назначения.
Посадка ожидается 22 февраля, местом прилунения должен стать ударный кратер Малаперт А, расположенный в области южного полюса Луны.
Масса аппарата Nova-C — 675 килограммов. В качестве полезной нагрузки он несет 11 грузов: шесть научно-исследовательских приборов NASA, остальные предоставлены различными частными заказчиками — от Университета аэронавтики Эмбри-Риддла до художника Джеффа Кунса.
В случае успеха Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки груза на Луну.
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Недавно обнаруженная на глубине примерно 21 метра каменная стена была построена людьми палеолита для охоты на оленей. Она представляет собой древнейший известный в Европе подводный археологический объект.
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
Международная группа физиков сопоставила результаты исследований сверхновых и килоновых с наблюдениями телескопа «Джеймс Уэбб» и пришла к выводу, что самые тяжелые химические элементы, необходимые для нашей жизнедеятельности, сформировались во время астрономических событий, которыми «управляют» гравитационные волны.
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