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Частный посадочный модуль Nova-C запустили к Луне

Компания Илона Маска с помощью ракеты Falcon 9 отправила лунный модуль Nova-C компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли. Запуск состоялся на космодроме во Флориде.

Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines разворачивается со второй ступени ракеты Falcon 9 15 февраля 2024 года / © NASA TV

Первая ступень Falcon 9 B1060 совершила посадку на площадку LZ-1 после своего 18-го полета, тогда как аппарат Nova-C был развернут со второй ступени Falcon 9 и теперь направляется к Луне.

© SpaceX

Nova-C потребуется семь дней, чтобы добраться до точки назначения.

Посадка ожидается 22 февраля, местом прилунения должен стать ударный кратер Малаперт А, расположенный в области южного полюса Луны.

© NASASpaceflight

Масса аппарата Nova-C — 675 килограммов. В качестве полезной нагрузки он несет 11 грузов: шесть научно-исследовательских приборов NASA, остальные предоставлены различными частными заказчиками — от Университета аэронавтики Эмбри-Риддла до художника Джеффа Кунса.

В случае успеха Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки груза на Луну.