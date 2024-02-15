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Олег Гончар
Олег Гончар
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Посты: 1358

Частный посадочный модуль Nova-C запустили к Луне

Компания Илона Маска с помощью ракеты Falcon 9 отправила лунный модуль Nova-C компании Intuitive Machines к естественному спутнику Земли. Запуск состоялся на космодроме во Флориде.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# Луна
Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines разворачивается со второй ступени ракеты Falcon 9 15 февраля 2024 года / © NASA TV
Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines разворачивается со второй ступени ракеты Falcon 9 15 февраля 2024 года / © NASA TV

Первая ступень Falcon 9 B1060 совершила посадку на площадку LZ-1 после своего 18-го полета, тогда как аппарат Nova-C был развернут со второй ступени Falcon 9 и теперь направляется к Луне.

©  SpaceX

Nova-C потребуется семь дней, чтобы добраться до точки назначения.

Посадка ожидается 22 февраля, местом прилунения должен стать ударный кратер Малаперт А, расположенный в области южного полюса Луны.

© NASASpaceflight 

Масса аппарата Nova-C — 675 килограммов. В качестве полезной нагрузки он несет 11 грузов: шесть научно-исследовательских приборов NASA, остальные предоставлены различными частными заказчиками — от Университета аэронавтики Эмбри-Риддла до художника Джеффа Кунса.

В случае успеха Intuitive Machines станет первой частной компанией, которой удалось решить задачу доставки груза на Луну.

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Антропология
# археология
# Балтийское море
# охотники-собиратели
# палеолит
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Aлек сей вНии_pet
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От создания квантовой механики до второй квантовой революцииОт создания квантовой механики до второй квантовой революции

Aлек сей вНии_pet
17 часов назад
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Aлек сей вНии_pet
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Гена Пастухов
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Сто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в РоссииСто двадцать лет русско-японской войне: первый шаг к катастрофе XX века в России

Гена Пастухов
18 часов назад
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