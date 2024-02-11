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Николай Головин
Николай Головин
10 часов назад
Рейтинг: +106
Посты: 220

Электромобили в будущем смогут проезжать более 1000 километров на одной зарядке 

Исследователи из Стэнфордского университета (США) сообщили, что электромобили следующего поколения получат литий-металлические аккумуляторные батареи, которые позволят проезжать свыше 1120 километров на одной зарядке. То есть в два раза больше, чем современные электромобили.

Сообщество
# технологии
# электромобили
Электромобиль на зарядке, взгляд художника / © SciTechDaily
Электромобиль на зарядке, взгляд художника / © SciTechDaily

Ученые, похоже, нашли решение проблемы литий-металлических батарей, которые относительно быстро теряют способность хранить энергию после небольшого количества циклов зарядки и разрядки.

Непрерывная зарядка и разрядка приводит к быстрому разрушению литий-металлических аккумуляторов, что делает их непригодными при условии ежедневного использования для электромобилей. Когда аккумулятор разряжается, кусочки металлического лития микронного размера изолируются и попадают в межфазную фазу твердого электролита (SEI) — губчатую матрицу, которая образуется там, где встречаются анод и электролит.

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили, что, оставив батарею «отдохнуть» в разряженном состоянии, можно восстановить потерянную емкость и увеличить срок службы. 

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