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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
7 часов назад
Рейтинг: +730
Посты: 1401

NASA опубликовало видео второго испытательного полета Starship, в том числе снятое с самолета

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало кадры второго испытательного полета Starship, в том числе снятые с самолета слежения WB-57, способного подниматься на высоту 18 300 метров. Однако на кадрах не видно разделения ступеней и взрыва первой из них.

Сообщество
# NASA
# StarShip
# космос
Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © NASA
Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © NASA

Вскоре должно состояться третье летное испытание Starship. Если все пойдет по плану, сотрудники SpaceX будут готовы снова запустить транспортную систему в феврале — при условии, что они вовремя получат разрешение от Федерального управления гражданской авиации США (FAA).  

© VideoFromSpace
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Комментарии

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2 Комментария

Resizer
Resizer
4 минуты назад
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0
+
Цензурированная новость трехмесячной давности? В чем смысл данной публикации?
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John Smith
John Smith
6 часов назад
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Трекинг и разрешение камер у НАСА очень хорошие, тут не поспоришь. Но почему кусок между 5:31 и 6:19 отсутствует, вот это загадка. Там же самое интересное.
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Resizer
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