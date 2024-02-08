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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
Вчера, 09:48
Рейтинг: +356
Посты: 635

Apple создала два прототипа айфона-раскладушки

Технологическая компания Apple, которая занимается разработкой складного смартфона на протяжении нескольких лет, по данным инсайдеров издания The Information, уже создала два прототипа iPhone в форме раскладушки. Однако их нужно усовершенствовать.

Сообщество
# Apple
# iphone
# технологии
Складной iPhone / © Clark Miller
Складной iPhone / © Clark Miller

Инженеры компании планируют сделать каждую половинку складного устройства вдвое тоньше, чем обычный современный iPhone, чтобы получить примерно такую же толщину в сложенном виде. Но размер аккумулятора и ограничения физических характеристик дисплея все еще не позволяют добиться этого.

Ожидается, что первые Apple iPhone с гибким экраном появятся не раньше 2026 года. 

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это ваше субъективное и в значительной степени уже немецкое мнение

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Дмитрий GF
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Aлек сей Нии_pet
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Max Power
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Как говаривал Гомер Симпсон, радиация убивает только тех, кто ее не любит(с) 😂

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