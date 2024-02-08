Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Apple создала два прототипа айфона-раскладушки

Технологическая компания Apple, которая занимается разработкой складного смартфона на протяжении нескольких лет, по данным инсайдеров издания The Information, уже создала два прототипа iPhone в форме раскладушки. Однако их нужно усовершенствовать.

Складной iPhone / © Clark Miller

Инженеры компании планируют сделать каждую половинку складного устройства вдвое тоньше, чем обычный современный iPhone, чтобы получить примерно такую же толщину в сложенном виде. Но размер аккумулятора и ограничения физических характеристик дисплея все еще не позволяют добиться этого.

Ожидается, что первые Apple iPhone с гибким экраном появятся не раньше 2026 года.