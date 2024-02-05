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Новая технология помогла людям с протезами рук ощутить влажность предметов

Команда исследователей из Саутгемптонского университета (Великобритания) и Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) разработала технологию, которая позволяет людям с ампутированными конечностями ощущать влажность предмета, к которому прикасаются протезом.

Датчик / © Advanced Intelligent Systems (2024). DOI: 10.1002/aisy.202300512

Новый датчик, считывающий определенный набор тепловых сигналов, крепится на протез руки и подключается к стимулятору, который касается культи конечности пользователя, поэтому может ощущать влагу через кожу. Это изобретение стало первом в своем роде: оно позволяет улучшить сенсорные ощущения и восприятие протезов конечностей их пользователями.

«Новая технология расширяет диапазон естественных ощущений, которые могут испытывать люди с ампутированными конечностями, улучшает воплощение и принятие протеза. Люди могут чувствовать, что протез принадлежит их телу», — отметил доктор Филингери, доцент кафедры термической физиологии и директор лаборатории ThermoSenseLab в Саутгемптонском университете.

Результаты исследования и описание технологии опубликованы в журнале Advanced Intelligent Systems.