  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Только что
Рейтинг: +718
Посты: 1393

SpaceX показала Super Heavy для следующих полетов системы Starship 

Космическая компания SpaceX в социальной сети X поделилась фотографиями из центра производства и запуска Starship, который находится на «Звездной базе» в Южном Техасе.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Четыре ракеты-носителя Super Heavy / © SpaceX
Четыре ракеты-носителя Super Heavy / © SpaceX

На кадрах запечатлено множество корпусов ракет-носителей Super Heavy, которые выступают первыми ступенями транспортной системы Starship.  

SpaceX планирует провести третий испытательный полет Starship в ближайшие недели. Новые фото еще раз подтвердили эти намерения. 

Люди на фоне Super Heavy / © SpaceX
Люди на фоне Super Heavy / © SpaceX
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
05 Фев
600
Химия поведения
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Совы. Что делают эти скрытные птицы в городских парках?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
06 Фев
Бесплатно
Мир диких животных: сохранение уникальных видов для будущих поколений
ВДНХ
Москва
Лекция
06 Фев
700
Научные итоги 2023 года в ботанике: новые виды растений
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Чем дышат почвы? Дыхание почв и его составляющие
Русское географическое общество
Онлайн
Презентация
07 Фев
Бесплатно
Борьба за обед
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
07 Фев
350
Первый свет первых звезд в первых галактиках
Московский Планетарий
Москва
Лекция
07 Фев
Бесплатно
Научные картины мира и их эволюция
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
07 Фев
600
Определение расстояний в астрономии: от Эратосфена до Хаббла
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 17:58
Александр Березин

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие: некоторые ученые попробовали опровергнуть факт озеленения. Новая работа показала, что оно не просто существует, но и ускоряется.

Климат
# антропогенные выбросы углерода
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
Выбор редакции
6 часов назад
Дарья Губина

В обитаемой зоне близкой звезды нашли суперземлю из «долины радиусов»

В «консервативной обитаемой зоне» красного карлика TOI-715 в 137 световых годах от Земли астрономы нашли суперземлю с радиусом 1,55 земного. Она попадает в «долину радиусов» — провал в радиусах обнаруженных экзопланет.

Астрономия
# красный карлик
# обитаемая зона
# Суперземля
# экзопланета
4 часа назад
Юлия Трепалина

Психологи связали темные черты личности и экоактивизм

Новое исследование, проведенное в Германии, показало, что борцами за сохранение окружающей среды могут двигать не только благородные мотивы и забота о природе, но и черты, которые считают негативными и относят к так называемой темной триаде.

Психология
# защита окружающей среды
# личностные характеристики
# макиавеллизм
# нарциссизм
# темная триада
# черты личности
# экоактивизм
Позавчера, 19:21
Мария Азарова

Анализ полумиллиона собак показал, какие породы умирают раньше других

Команда исследователей проанализировала различия в продолжительности жизни собак, учитывая такие факторы, как порода и ее чистокровность, размер тела, пол и цефальный индекс — отношение ширины черепа к длине.

Биология
# домашнее животное
# домашние животные
# питомец
# породы собак
# продолжительность жизни
# собаки
2 февраля
Виталий

Гренландия поднимается быстрее, чем тонет

Ученые из Технического университета Дании выяснили, что из-за таяния периферийных ледников коренные породы Гренландии поднялись на 20 сантиметров с 2013 по 2023 год. Со временем это породит новые острова и шхеры в Датском королевстве, часть которого — Гренландия.

Геология
# глобальное потепление
# Гренландский ледяной щит
# таяние ледников
Вчера, 17:58
Александр Березин

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Сорок лет назад советский климатолог Михаил Будыко предсказал, что результатом антропогенной эмиссии углекислого газа станет резкий всплеск в развитии земной растительности и биосферы в целом. К 2016 году это подтвердили спутниковые снимки, но научные публикации о них вызвали серьезное неприятие: некоторые ученые попробовали опровергнуть факт озеленения. Новая работа показала, что оно не просто существует, но и ускоряется.

Климат
# антропогенные выбросы углерода
# глобальное озеленение
# глобальное потепление
# климат
Выбор редакции
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ночное и дневное зрение сработали по одной и той же модели

    3 часа назад

  2. В МТУСИ разработали методику применения гаджетов на занятиях по физкультуре

    4 часа назад

  3. Ученые рассекретили силу тепловизионного органа гадюк

    4 часа назад

  4. Психологи связали темные черты личности и экоактивизм

    4 часа назад
Выбор редакции

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Вчера, 17:58

Последние комментарии

Илья .
12 минут назад
А звери то ненастоящие. Где это видано чтобы суслики улыбались

Лучшие снимки дикой природы, которые могли бы победить в конкурсе National Geographic, от нейросети Лучшие снимки дикой природы, которые могли бы победить в конкурсе National Geographic, от нейросети 

Иван Колупаев
1 час назад
John, вроде позиционировал себя как серьезный дяденька, что без малого с Байденом ручкается и вдруг школотронское "подгорает" 🙄 Впрочем я и не

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Дмитрий GF
3 часа назад
Иван, да, чайку китайцы раньше запустят

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

John Smith
3 часа назад
Слава, вряд ли вы увидите иронию в своем собственном ответе, но я всё-таки укажу на неё. 1) РСФСР в составе СССР. Абсолютно верно, наряду с Украиной, с

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Николай Марченко
3 часа назад
Наконец заметили, что король-то голый. Вся эта зелёная движуха - манипуляция.

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Danin
4 часа назад
Дмитрий, у узкомыслящих не хватит извилин допетрить до нужных параметров, которые были доступны специалистам до развала некоторой страны

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Danin
4 часа назад
Союз всех подкормил проектами и идеями... только и умеет нынешний социум потребительский лишь копирайтить и плагиатить...

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Владислав Светайло
4 часа назад
Уверен, любой активизм связан с этими чертами. Особенно националистический.

Психологи связали темные черты личности и экоактивизмПсихологи связали темные черты личности и экоактивизм

Иван Колупаев
4 часа назад
Дмитрий, ну а насчет "неуместной имперскости" это давняя привычка амеров - критиковать других за то что делают сами 😅 попросту говоря обычное

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Дмитрий GF
4 часа назад
John, хвост кстати у Ориона-20(2009-го года выпуска) передрали. Интересно, он запатентован?

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Иван Колупаев
5 часов назад
Дмитрий, у нас впрочем тоже. Чайку просто никто не заказывает нет интереса у ведомств. Чиновники от минобороны обладают изрядной инерцией и

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Слава Братко
5 часов назад
John, «Лунь» (заводская маркировка С-31) — ударный корабль-экраноплан, оснащенный ракетным оружием и построенный в 80-х годах прошлого века в Нижнем

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Слава Братко
5 часов назад
Это для тех кто говорит что Россия не имеет отношения к разработкам, правопреемник СССР с тем же гордом. «Лунь» (заводская маркировка С-31) —

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Аа Аа
6 часов назад
Иван, какой народ, такой президент

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Дмитрий GF
6 часов назад
John, "Так что не стоит тут козырять своей неуместной имперскостью - немецкие и советские идеи прошлого века могут и будут использоваться теми, кто в

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Дмитрий GF
6 часов назад
Дизайн какой то спорный. Узкое и длинное крыло не особо оптимально для экраноплана.

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Михаил Ершов
6 часов назад
John, шаманы будут волны уменьшать. Они могут!

Американский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн грузаАмериканский экраноплан X-plane сможет перевозить 100 тонн груза

Gene Sankin
7 часов назад
Andrey, самый короткий ответ: потому что могут

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Evgeny
10 часов назад
Именно, вся пищевая цепочка процветает. Больше углекислого газа - больше травы и фитопланктона, в итоге живность заполняет леса а рыбы - моря!

Вопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение ЗемлиВопреки мифам: как выбросы углерода породили озеленение Земли

Alexandr Tryapitsin
11 часов назад
Наташа, данных о снижении иммунитета после вакцинации от COVID19 препаратом Спутник V нет, также как и в случае с вакциной от Файзер.

Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?Увидела статью в научном журнале, в которой говорилось, что после вакцинации препаратом Pfizer у детей значительно снижается иммунитет — как врожденный, так и приобретенный. Были ли подобные исследования по вакцине «Спутник»?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно