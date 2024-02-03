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Спутники Starlink стали передавать более 42 петабайт данных за день
Инженер SpaceX Трэвис Браширс сообщил, что компания применяет лазерные технологии интернет-связи для ежедневной передачи более 42 петабайт данных для клиентов.
Спутники Starlink используют 9000 лазерных лучей для обмена данными. Браширс отметил, что эта система очень надежна и обеспечивает стабильную связь, пока тысячи спутников Starlink находятся на орбите Земли.
Спутниковый флот SpaceX формирует около 266 141 «лазерного соединения» в день, но некоторые могут длиться неделями и достигать пиковых скоростей передачи данных в 200 гигабайт в секунду. Лазеры создают сеть в космосе и нужны для получения данных в зонах по всему миру, где нет наземных станций Starlink, например в Антарктиде.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
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Ученые давно заметили, что размеры и породы собак влияют на их болезни и продолжительность жизни. По этой теме есть немало исследований, но многое остается неясным. В новой работе, которая основана на анализе трех обширных массивов данных, документирующих смертность в разных породах по различным причинам, включая рак, рассмотрена связь между размером и весом собачьих пород и риском развития у них онкозаболеваний.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Десять дней назад посадочный аппарат японского космического агентства SLIM смог мягко прилуниться, но по какой-то причине сделал это головной частью вниз. В итоге его солнечные батареи не смотрели на Солнце, отчего не получали достаточно энергии для работы, а аппарат не выходил на связь. Однако по мере того, как светило изменило свое положение, случилось неожиданное: аппарат ожил.
Взяв за основу систему TRAPPIST-1, ученые смоделировали, как атмосферы планет околоземной массы могут сосуществовать с излучением подобных звезд. Оказалось, с очень большими проблемами.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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