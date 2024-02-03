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Спутники Starlink стали передавать более 42 петабайт данных за день

Инженер SpaceX Трэвис Браширс сообщил, что компания применяет лазерные технологии интернет-связи для ежедневной передачи более 42 петабайт данных для клиентов.

Лазерная передача данных между спутниками Starlink / © SpaceX

Спутники Starlink используют 9000 лазерных лучей для обмена данными. Браширс отметил, что эта система очень надежна и обеспечивает стабильную связь, пока тысячи спутников Starlink находятся на орбите Земли.

Спутниковый флот SpaceX формирует около 266 141 «лазерного соединения» в день, но некоторые могут длиться неделями и достигать пиковых скоростей передачи данных в 200 гигабайт в секунду. Лазеры создают сеть в космосе и нужны для получения данных в зонах по всему миру, где нет наземных станций Starlink, например в Антарктиде.