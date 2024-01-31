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Небоскреб «Вечность»: в Дубае построят самую высокую в мире жилую башню с часами

Британский застройщик London Gate приобрел участок в Дубае, на котором собираются построить самую высокую в мире жилую башню с часами под названием Aeternitas Tower (в переводе с латыни означает «вечность»). Ее высота составит 450 метров.

Проект небоскреба «Вечность» / © London Gate

На вершине башни планируют установить циферблат размером примерно с половину футбольного поля — 40 метров в высоту и 30 метров в ширину. Узнать, который час, можно будет в шести километрах от здания.

Строительство могут завершить уже к 2027 году.

Проект небоскреба «Вечность» / © London Gate

Проект небоскреба «Вечность» / © London Gate