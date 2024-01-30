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«Джеймс Уэбб» получил изображения 19 близлежащих спиральных галактик

Астрономы, работающие с космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), опубликовали изображения 19 галактик. Так в очередной раз удалось доказать, что во Вселенной нет двух одинаковых галактик.

Коллаж из 19 изображений спиральных галактик / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)

Исследования галактик проходили в рамках проекта «Физика с высоким угловым разрешением в соседних галактиках» (PHANGS), в котором участвуют более 150 астрономов по всему миру.

«Новые изображения, полученные „Уэббом“, необычны. Они ошеломляют даже исследователей, которые десятилетиями изучали эти самые галактики. Пузыри и нити показаны до мельчайших масштабов и рассказывают историю звездообразования», — отметила Дженис Ли из Института исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе (США).

Спиральная галактика с перемычкой NGC 1300 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)

NGC 7496 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)

В спиральной галактике NGC 5068 преобладают дыры и пустоты, которые, возможно, образовались в результате взрыва массивных звезд / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)

NGC 628 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)

Спиральная галактика NGC 1365 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Janice Lee (STScI), Thomas Williams (Oxford), PHANGS Team)