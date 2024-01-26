Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Видео: инженеры создали модель динозавра, чтобы понять, как он пугал добычу

Маленькие, покрытые перьями динозавры, как считают ученые, могли использовать свои протокрылья, чтобы выманивать добычу из укрытия, такие уловки используют некоторые современные птицы, например, калифорнийская земляная кукушка (Geococcyx Californianus) и многоголосый пересмешник (Mimus Polyglottos). Для того чтобы проверить эту теорию, инженеры создали робота-динозавра.

Робоптерикс / © Paleoart by Matt Martyniuk (CC BY-SA 3.0 DEED) / Jinseok Park, Piotr Jablonski et al., Scientific Reports 2024

Прототипом роботизированного динозавра стал пеннарапторский динозавр Caudipteryx, живший на Земле около 124 миллионов лет назад. Палеонтологи предполагают, что его размеры были сопоставимы с размерами современного павлина.

© IFLScience

В ходе испытаний инженеры протестировали, как кузнечики, которые могли входить в рацион динозавра, реагируют на взмахи крыльев робота. Исследователи целенаправленно использовали именно эту группу насекомых, так как они относятся к отряду прямокрылых, которые также жили на планете около 124 миллионов лет назад.

Результаты исследования свидетельствуют, что в 93% случаев кузнечики пытались скрыться от робота, когда он использовал протокрылья, и лишь в 47% случаев насекомых предпренемали те же действия, когда робот не использовал крылья.