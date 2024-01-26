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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
15 минут назад
Рейтинг: +483
Посты: 1094

Видео: инженеры создали модель динозавра, чтобы понять, как он пугал добычу

Маленькие, покрытые перьями динозавры, как считают ученые, могли использовать свои протокрылья, чтобы выманивать добычу из укрытия, такие уловки используют некоторые современные птицы, например, калифорнийская земляная кукушка (Geococcyx Californianus) и многоголосый пересмешник (Mimus Polyglottos). Для того чтобы проверить эту теорию, инженеры создали робота-динозавра.

Сообщество
# Динозавры
# Роботы
# технологии
Робоптерикс / © Paleoart by Matt Martyniuk (CC BY-SA 3.0 DEED) / Jinseok Park, Piotr Jablonski et al., Scientific Reports 2024
Робоптерикс / © Paleoart by Matt Martyniuk (CC BY-SA 3.0 DEED) / Jinseok Park, Piotr Jablonski et al., Scientific Reports 2024

Прототипом роботизированного динозавра стал пеннарапторский динозавр Caudipteryx, живший на Земле около 124 миллионов лет назад. Палеонтологи предполагают, что его размеры были сопоставимы с размерами современного павлина.

© IFLScience  

В ходе испытаний инженеры протестировали, как кузнечики, которые могли входить в рацион динозавра, реагируют на взмахи крыльев робота. Исследователи целенаправленно использовали именно эту группу насекомых, так как они относятся к отряду прямокрылых, которые также жили на планете около 124 миллионов лет назад.

Результаты исследования свидетельствуют, что в 93% случаев кузнечики пытались скрыться от робота, когда он использовал протокрылья, и лишь в 47% случаев насекомых предпренемали те же действия, когда робот не использовал крылья.

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Дмитрий Kuрueнко
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Не надо ограничивать себя полумерами. Для мозга полезнее всего высекать каменные орудия!

Писать от руки полезнее для мозга, чем печатать на клавиатуреПисать от руки полезнее для мозга, чем печатать на клавиатуре

Jora Bayramow
3 часа назад
Всё это только одни гипотезы. Вселенная бездонная и не имеет границ. Это уму непостижимое и умопомрачительная правда. Что касается БВ, то взрыва

Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.Мы знаем, что без воздействия извне на любые объекты не может быть изменений. Тогда как объяснить Большой взрыв? Ведь это не могло само по себе произойти — если учитывать, что до него ничего на свете не было.

Zhe Sh
3 часа назад
Все правильно: Форд тоже когда-то владел более, чем половиной американского рынка автомобилей. Нынче Форд - один из многих со скромной долей. То же

Илон Маск боится конкуренции со стороны китайских производителей электромобилейИлон Маск боится конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей

galinaaa7228
6 часов назад
Просто Олегу завидно интересно где он живет

В Дубае завершается строительство зданий с самым длинным в мире панорамным «небесным подиумом»В Дубае завершается строительство зданий с самым длинным в мире панорамным «небесным подиумом»

Jora Bayramow
6 часов назад
Владимир Слепов, Вы правы. Инстинкты, рефлексы, чувства - все они неразлучно взаимосвязаны. К примеру, любой вид биологических существ (включая и

На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»На каком этапе развития животного мира у животных появились чувства «в нагрузку» к инстинктам? Только не начинайте ответ словами «давайте определим термин „чувства“»

Виктория Пархоменко
7 часов назад
Да... Сейчас уже начнём разводить тараканов, как декоративных насекомых. Может ещё и в красную книгу занесут..😆

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Георгий Макаль
12 часов назад
...взаимообмен технологиями винопроизводства должен дать схожий продукт с вариациями,зависящими от исходного материала... ...так что римляне пили

Археологи узнали вкус и запах древнеримского винаАрхеологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Alexander Nazarov
12 часов назад
StaВ B, ... и интересно.

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Sam Dowson
12 часов назад
"еще недавно само существование жизни на Земле 3,42 миллиарда лет назад считалось достаточно гипотетическим" - как-то читал книгу по палеонтологии

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Георгий Макаль
12 часов назад
Люди тупеют ,но не потому,что развиваются ИТ,потому,что утрачен контроль над "желтой" информацией в И- нете в угоду рекламе и погоне за "лайками"...

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Affidavit Donda
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Николай Цыгикало
24 часа назад
Affidavit Donda, Это в общем долгий разговор, да тем более я не знаю точных ответов, заверенных компетентными структурами. Только рассуждения разве что, в

Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

Николай Цыгикало
24 часа назад
Affidavit Donda, резоны тут понятные. Какая, собственно, разница, сколько камер у двигателя/двигательной установки? Вопрос в газодинамических потерях.

Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

Михаил Орлов
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Zhe Sh
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Иван Колупаев
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Рон Дондерево, нет смысла с вами спорить на эту тему. Проще немного подождать как уже было с другими "провальными" проектами перечисленными чуть

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Рон Дондерево
1 день назад
Affidavit Donda, как там пилотируемый облет Луны? Его уже кто только не грозился сделать: от того же Машка, до NASA. Стыд и срам: если Роскосый ниасилил базу на

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Рон Дондерево
1 день назад
Иван Колупаев, ах это называется "планы корректируются"? А вы в курсе, что описанные мной проекты - вообще отменены? Так что, где гарантия, что

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