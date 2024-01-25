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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +228
Посты: 283

«Хаббл» получил изображение сливающихся галактик разных типов

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение объекта Arp 140, который представляет собой пару взаимодействующих галактик. Крайний левый объект — спиральная галактика с перемычкой, известная как NGC 275, а объект справа — линзовидная галактика NGC 274.

Сообщество
# NASA
# космос
# Хаббл
Пара взаимодействующих галактик / © NASA, ESA, and R. Foley (University of California - Santa Cruz); Processing: Gladys Kober (NASA / Catholic University of America); Sonification: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)
Пара взаимодействующих галактик / © NASA, ESA, and R. Foley (University of California – Santa Cruz); Processing: Gladys Kober (NASA / Catholic University of America); Sonification: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

Галактики находятся на расстоянии 69 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Кит.

Линзовидная и спиральная галактики с перемычкой имеют разное строение, причем перемычка представляет собой полосу звезд, проходящую через балдж (сфероидальное уплотнение из звезд в центре галактики). На изображении она видна как ярко-белая вертикальная дымка в NGC 275.

© NASA Goddard 
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Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

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Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

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7 часов назад
Фото отлично характеризует текущие успехи в освоении космоса. Прям огонь!

Появилось фото японской межпланетной станции SLIM на ЛунеПоявилось фото японской межпланетной станции SLIM на Луне

андрей Петров
7 часов назад
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