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«Хаббл» получил изображение сливающихся галактик разных типов

Космический телескоп «Хаббл» получил изображение объекта Arp 140, который представляет собой пару взаимодействующих галактик. Крайний левый объект — спиральная галактика с перемычкой, известная как NGC 275, а объект справа — линзовидная галактика NGC 274.

Пара взаимодействующих галактик / © NASA, ESA, and R. Foley (University of California – Santa Cruz); Processing: Gladys Kober (NASA / Catholic University of America); Sonification: SYSTEM Sounds (M. Russo, A. Santaguida)

Галактики находятся на расстоянии 69 миллионов световых лет от Земли, по направлению к созвездию Кит.

Линзовидная и спиральная галактики с перемычкой имеют разное строение, причем перемычка представляет собой полосу звезд, проходящую через балдж (сфероидальное уплотнение из звезд в центре галактики). На изображении она видна как ярко-белая вертикальная дымка в NGC 275.

© NASA Goddard