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В шаге от апокалипсиса: часы Судного дня оставили на 90 секундах до полуночи

Совет по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков оставил стрелки символических часов Судного дня на прежнем месте — в 90 секундах от полуночи, которая символизирует конец света. Часы продолжают показывать 23:58:30, как и в 2023 году.

Часы Судного дня продолжают показывать 90 секунд до полуночи / © Bulletin of Atomic Scientists

Сегодняшний показатель —самый близкий к апокалипсису с момента «запуска» часов. По мнению ученых, подобной напряженности в мире не было даже во времена Карибского кризиса.

Ученые-ядерщики (среди которых были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер) создали «предвестник Армагеддона», так называемые часы Судного дня, в 1947 году с целью предупредить людей об опасности применения ядерного оружия. С тех пор ежегодно в январе стрелки могут переводить.